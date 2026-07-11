Van'da dev kültür maratonu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 10. durağında

"VAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ VİZYONUMUZUN EN GÜÇLÜ ADIMLARINDAN BİRİ"

Van'ın, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kültür, sanat ve turizm vizyonunun en güçlü duraklarından biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Van; eşsiz doğası, köklü kültürü, güçlü sanat birikimi, gelişen turizm potansiyeli ve benzersiz gastronomisiyle ülkemizin en müstesna şehirlerinden biridir. Bakanlığımızın son yıllarda yürüttüğü çalışmalar sayesinde Van, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kayıtlı; çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine, parzum ve emeni dokumacılığından kökbörüye uzanan 13 özgün kültürel unsurla bu zengin mirası geleceğe taşıyoruz." dedi.

2026 yılında gastronomiyi festivalin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkardıklarını belirten Alpaslan, "Bu yıl Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomiye özel bir yer ayırdık. Doğu Anadolu'nun yüksek yaylaları ve Van Gölü havzasının şekillendirdiği Van mutfağını; dünyaca ünlü Van kahvaltısını, otlu peynirini, murtuğasını, inci kefalini ve keledoşunu sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya tanıtmak amacıyla 'Lezzet Noktası' projemizi hayata geçirdik. Alanında uzman gastronomi profesyonellerinden oluşan danışma kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Van'da 27 seçkin restoranı Lezzet Noktası olarak belirledik. Festival boyunca ziyaretçilerimizi bu özgün lezzet rotalarıyla buluştururken, Van'ın gastronomi mirasını da uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.