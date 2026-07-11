Van'da dev kültür maratonu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 10. durağında
Türkiye’nin dünya çapındaki kültür-sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağı olan Van’da kapılarını açtı. 11-19 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan 9 günlük dev organizasyon; konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce programı sanatseverlerle buluşturacak.
Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve sanatseverler katıldı.
"TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DÜNYA ÇAPINDA BİR KÜLTÜR SANAT MARKASINA DÖNÜŞTÜ"
Van Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, sözlerine Urartulardan Asurlulara, Medlerden Perslere, Bizans'tan Selçuklulara ve Osmanlı'ya dek sayısız medeniyetin izlerini taşıyan kadim coğrafyada Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağını gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını dile getirerek başladı.
Alpaslan, 2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bugün yedi bölge ve 26 şehirde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştüğünü belirterek festivalin kapsayıcılığı ve katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri konumunda olduğunu ifade etti. Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin marka değerini artırdığını, kültürel mirası görünür kıldığını, etkinliklerle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırdıklarını ve şehir dışından gelen ziyaretçilerle yerel esnafa, otellere, restoranlara can suyu olduğunu ve böylece bu mirasın ekonomik değere de dönüştüğünü sözlerine ekledi.
Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayıp 15 Kasım'da Adana'da sona erecek olan 234 günlük maratonla dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini perçinlediklerini belirten Alpaslan, Cumhuriyetin 100. Yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yapılan bu büyük markayla şehirleri kültürle büyütmeye devam edeceklerini söyledi.