Sigorta şirketlerini sahte kaza ile dolandıran çeteye darbe! 24 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı, 24 zanlı tutuklandı. Kamerasız bölgelerde sahte kaza senaryoları kurarak milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen örgütün yöntemleri soruşturmada tek tek ortaya çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında düğmeye bastı. MASAK raporları, sigorta dosyaları, bilirkişi incelemeleri ve kaza kayıtlarının mercek altına alınmasıyla örgütün milyonluk dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

KAMERASIZ NOKTALARDA SAHTE KAZA OYUNU

Soruşturmaya göre şüpheliler, güvenlik kamerası bulunmayan bölgeleri özellikle seçti. Araçları çarpışmış gibi konumlandırıp fotoğraflarını çeken zanlıların, kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenledikleri belirlendi.

Araçların daha sonra tamirhanelere götürüldüğü, onarım işlemlerinin ardından hazırlanan hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerine başvuru yapıldığı tespit edildi. Böylece eksperlerin olay yerinde inceleme yapmasının önüne geçildiği değerlendirildi.

200 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Soruşturmada örgüt liderinin Eyüp G., yöneticilerinin ise Çağdaş İ. ile Avukat Arda A. olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin bu yöntemle sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Bu kapsamda İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'da 6-9 Temmuz tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 54'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, temliknameler, farklı kişilere ait kimlik belgeleri ile çok sayıda evrak ele geçirildi.

17 AVUKAT DOSYALARDA YER ALDI

Soruşturmada, hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde 17 avukatın görev aldığı belirlendi. MASAK incelemelerinde Avukat Arda A.'nın örgüt adına hareket ettiği ve yönetici konumunda bulunduğu değerlendirilirken, diğer avukatların hesap hareketlerinde örgütle mali bağlantıya rastlanmadığı, bu nedenle dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları bildirildi.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 54 şüpheliden 15'i emniyette, 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 5 şüphelinin SEGBİS üzerinden yapılacak sorgularının ise 13 Temmuz'a ertelendiği öğrenildi.