Mevlid pilavı kabusa döndü! 50 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen mevlitte ikram edilen pilavdan yiyen 50 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Peş peşe gelen başvuruların ardından ekipler harekete geçerken, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programı, toplu zehirlenme şüphesiyle gündeme geldi. Davetlilere ikram edilen pilavı tükettikten bir süre sonra çok sayıda kişi rahatsızlandı.

PEŞ PEŞE HASTANELERE KOŞTULAR

Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PİLAVDAN NUMUNE ALINDI

Olayın ardından ilgili ekipler inceleme başlattı. Zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için mevlitte ikram edilen pilavdan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.