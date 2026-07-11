Her satırı vahşet! Eşini uykusunda boğarak öldürdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, iddiaya göre eşi tarafından uykusunda iple boğularak öldürüldü. Çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen şüpheli, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.