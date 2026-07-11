Her satırı vahşet! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, iddiaya göre eşi tarafından uykusunda iple boğularak öldürüldü. Çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen şüpheli, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.B. (42), gece saatlerinde yatakta uyuyan eşi N.B.'yi (45) iple boğarak öldürdü.
ÇOCUKLARINA "ANNENİZ İNTİHAR ETTİ" DEDİ
Cinayetin ardından çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden 4 çocuk annesi N.B. ise düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.