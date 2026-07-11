Hafta sonu hava raporu: Karadeniz'de gök gürültülü yağış, güneyde kavurucu sıcaklar

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek. Ordu ve Giresun'da kuvvetli sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-12 Temmuz hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini güncelledi. Kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar beklenirken, Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Türkiye'nin büyük bölümünde ise yağış beklenmiyor. Güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyrederken, İstanbul'da hafta sonunun güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. (Foto: A Haber)

KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde de yerel yağış geçişleri görülecek.

Yağışların özellikle Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevcut seviyelerde seyrediyor. (Foto: A Haber)

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerine yakın seyretmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda belirgin bir artış ya da düşüş beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonunun yağışsız, az bulutlu ve 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla geçeceği tahmin ediliyor. (Foto: A Haber)

İSTANBUL'DA HAFTA SONU GÜNEŞLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması öngörülüyor.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 21 ila 32 derece, pazar günü ise 22 ila 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Kuzeydoğudan esen poyrazın zaman zaman saatte 10 ila 40 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkta kısa süreli serinleme yaşanabilecek.

Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere iç ve güney kesimlerde bunaltıcı sıcak hava etkisini artıracak. (Foto: A Haber)

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

12 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Sıcaklıklar ise Türkiye genelinde etkisini artıracak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere iç ve güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Şanlıurfa ve çevresinde termometrelerin 42 dereceye kadar çıkması beklenirken, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz genelinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve İç Anadolu'da ise güneşli hava ile birlikte sıcaklıkların 30 ila 34 derece arasında değişmesi bekleniyor.

11 Temmuz hava durumu tablosu (Görsel: A Haber)

11 TEMMUZ HAVA DURUMU TABLOSU