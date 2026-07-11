Hafriyat kamyonundan fırlayan taş dehşeti! Cam böyle kırıldı

Hafriyat kamyonundan yola dökülen taşlar trafikte tehlike saçtı. Yığılca'dan Düzce istikametine ilerleyen kamyonun kasasından savrulan taşlardan biri, aynı yönde seyreden Özkan G. yönetimindeki otomobilin ön camına büyük bir hızla çarptı.

FOTOĞRAF: DHA

SANİYELER İÇİNDE FACİANIN EŞİĞİNE GELİNDİ

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı kırılırken, sürücü büyük korku yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanabilecek olası bir facia son anda önlendi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Taşın hafriyat kamyonundan fırlayarak otomobilin ön camına isabet ettiği ve camı parçaladığı anlar, araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, trafikte yük güvenliğinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.