Hafriyat kamyonundan fırlayan taş dehşeti! Cam böyle kırıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun kasasından yola savrulan taşlardan biri, arkadan gelen otomobilin ön camını kırdı. Önceki gün Yığılca-Düzce bağlantı yolunda yaşanan olayda sürücü büyük panik yaşarken, facia saniyelerle atlatıldı ve o korku dolu anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hafriyat kamyonundan yola dökülen taşlar trafikte tehlike saçtı. Yığılca'dan Düzce istikametine ilerleyen kamyonun kasasından savrulan taşlardan biri, aynı yönde seyreden Özkan G. yönetimindeki otomobilin ön camına büyük bir hızla çarptı.
SANİYELER İÇİNDE FACİANIN EŞİĞİNE GELİNDİ
Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı kırılırken, sürücü büyük korku yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanabilecek olası bir facia son anda önlendi.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Taşın hafriyat kamyonundan fırlayarak otomobilin ön camına isabet ettiği ve camı parçaladığı anlar, araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, trafikte yük güvenliğinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.