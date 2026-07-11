Büşra Cin'in ölümünde delil: Deri cekette barut! Katilin ifadesi kan dondurdu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin’in göğsünden vurularak hayatını kaybettiği olayda, cinayet şüphesini güçlendiren çok kritik bir delile ulaşıldı. Genç kızı evde kanlar içinde bulduğunu iddia eden tutuklu sevgili Özcan Korkmaz’ın olay günü giydiği deri ceketinde atış artığı tespit edildi.

Aydın Nazilli'de 30 Mart'ta 112'yi arayan Özcan Korkmaz, Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde misafiri olan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'i göğsünden silahla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirlerken, sevgilisi Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SUÇ ALETİNDE PARMAK İZİ BULUNMUŞTU Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayda kullanılan tabancada hem Büşra Cin'in hem de tutuklu sanık Korkmaz'ın DNA ve parmak izi tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili başka önemli detaylara daha ulaşıldı.

DERİ CEKETİNDE ATIŞ ARTIĞI ÇIKTI Yeni Asır'ın haberine göre, tutuklu yargılanan Korkmaz'ın olay günü giydiği deri cekette bulunan atış artıkları delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Ceket ile birlikte Büşra'ya ait cep telefonunda yapılacak kriminal inceleme, cinayetteki belirsizliği tamamen ortadan kaldıracak.