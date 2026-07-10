Kuşadası'nda yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma, akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaklaşık 3 dakika süren kavga güvenlik kameralarına yansırken, gasbedildiklerini öne süren iki kişinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaklaşık 3 dakika süren kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, dün saat 20.15 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 35 BVJ 014 plakalı otomobil ile 34 GLU 078 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek bir akaryakıt istasyonuna kadar ilerledi.
TARTIŞMA İSTASYONDA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile Azat T. ve Veysi T. arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada taraflar birbirlerine saldırdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun araçlarından indikten sonra kavga ettiği anlar yer aldı.