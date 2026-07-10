Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaklaşık 3 dakika süren kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 35 BVJ 014 plakalı otomobil ile 34 GLU 078 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek bir akaryakıt istasyonuna kadar ilerledi.