İzmir'de acı olay! 80 yaşındaki kadın denizde ölü bulundu
Giriş Tarihi:
|
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda denizde hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki Nesrin Karacabal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası acı gerçek ortaya çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çeşme'de sabah saatlerinde yaşanan olay yürek burktu. Ilıca Halk Plajı'nda denizde hareketsiz duran bir kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılarak kıyıya getirilen kadının sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Nesrin Karacabal olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karacabal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.