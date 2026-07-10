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Eskişehir'de vicdanları yaralayan olay! Yavru kedinin ağzını bantlayıp çöpe attılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Eskişehir'de vicdanları yaralayan olay! Yavru kedinin ağzını bantlayıp çöpe attılar

Eskişehir'de ağzı bantlanarak bir poşetin içinde çöpe atılan yavru kedi, tesadüfen oradan geçen bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. Olayı gören mahalle sakinleri duruma büyük tepki gösterdi.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kıvılcımlı Sokak üzerinde meydana geldi.

ESKİŞEHİR'DE YAVRU KEDİYE İŞKENCE!

Edinilen bilgilere göre, bir mahalle sakini evinin bahçesinde çıkan yangın sonrasında sokağa doğru yöneldi. O esnada çöp konteynerinden kısık bir kedi sesi geldiğini fark etti.

BEBEK KEDİNİN AĞZINI BANTLAYIP ÇÖPE ATTILAR

Sesin geldiği konteynerin yanına giden vatandaş, bir çöp poşetinde hareketlilik olduğunu gördü. Durumdan şüphelenerek poşeti açan mahalle sakini, ağzı bantlanmış halde ölüme terk edilmiş bir yavru kediyle karşılaştı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşayan vatandaş, hemen kedinin ağzındaki bandı çıkararak rahat nefes almasını sağladı.

Tesadüfen bulunarak ölümden dönen yavru kedi hayata tutunurken, olayı gören mahalle sakinleri duruma büyük tepki gösterdi.

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