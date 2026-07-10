Eskişehir'de vicdanları yaralayan olay! Yavru kedinin ağzını bantlayıp çöp attılar

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kıvılcımlı Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir mahalle sakini evinin bahçesinde çıkan yangın sonrasında sokağa doğru yöneldi. O esnada çöp konteynerinden kısık bir kedi sesi geldiğini fark etti.

BEBEK KEDİNİN AĞZINI BANTLAYIP ÇÖPE ATTILAR

Sesin geldiği konteynerin yanına giden vatandaş, bir çöp poşetinde hareketlilik olduğunu gördü. Durumdan şüphelenerek poşeti açan mahalle sakini, ağzı bantlanmış halde ölüme terk edilmiş bir yavru kediyle karşılaştı.