Elazığ'da nesli tehdit altındaki Arap tavşanı görüntülendi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Nadir görülen türün kayda alınan görüntüleri dikkat çekerken, tavşan kısa süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da nesli tükenme tehdidi altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan nadir tür, Arıcak ilçesindeki Akdağ bölgesinde ortaya çıktı.

Bölgede bulunan Rıdvan Güler, Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı. Bir süre doğal yaşam alanında dolaşan tavşan, daha sonra gözden kayboldu.



NADİR GÖRÜLEN TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye'de ender rastlanan türlerden biri olan Arap tavşanı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Doğal yaşam alanlarının korunması açısından önem taşıyan türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.