Bolu'da korku dolu anlar! Serinlemek için gölete girdi, gözden kayboldu
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete giren 36 yaşındaki orman işçisi Hakan Çamoğlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, talihsiz işçiye ulaşabilmek için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde akşam saatlerinde halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gölette kaybolan talihsiz işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.