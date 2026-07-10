Bolu'da korku dolu anlar! Serinlemek için gölete girdi, gözden kayboldu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde akşam saatlerinde halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.