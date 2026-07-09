Yasa dışı bahis çetesine operasyon! 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul ve Muğla'da, "pusulabet.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dijital delillere el konulurken, cezaevinde bulunan 2 kişinin de dosyaya dahil edilmesiyle yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonun kapsamı genişledi.

Yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve bağlantılı platformlar üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Elde edilen deliller doğrultusunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine 6 Temmuz'da İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

13 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında halen cezaevinde bulunan 2 kişinin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

Yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.