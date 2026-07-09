TÜİK nüfus raporu 2026: Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en yaşlı ve en genç ülkeleri
Birleşmiş Milletler'in 2025 nüfus tahminlerine göre dünya nüfusu 8,23 milyarı aşarken, Türkiye 86 milyonluk nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Veriler; çocuk, genç, yaşlı nüfus, doğurganlık ve yaşam süresi göstergelerinde Türkiye'nin dünya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki konumuna ilişkin güncel tabloyu da ortaya koydu.
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında paylaşılan Birleşmiş Milletler ve TÜİK verilerine göre Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında hesaplanırken, yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının üzerine çıktı. Açıklanan veriler ayrıca doğurganlık ve yaşam beklentisine ilişkin güncel istatistikleri de içerdi.
DÜNYA NÜFUSU 8,23 MİLYARI AŞTI
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihini 1989 yılında "Dünya Nüfus Günü" olarak ilan etti. Her yıl 11 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler düzenleniyor.
Birleşmiş Milletler'in Dünya Nüfus Beklentileri 2025 çalışmasına göre dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı tahmin edildi. Dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyarı, 2011 yılında 7 milyarı, 2022 yılında ise 8 milyarı aşmıştı.
HİNDİSTAN İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
2025 tahminlerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin takip etti. Üçüncü sırada ise 347 milyon 275 bin 808 kişilik nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 39,2'si yalnızca bu üç ülkede yaşıyor.
TÜRKİYE DÜNYANIN EN KALABALIK 18'İNCİ ÜLKESİ OLDU
Türkiye'nin nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak hesaplandı. Bu nüfus büyüklüğüyle Türkiye, 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı.
Türkiye'nin dünya nüfusu içindeki payı ise yaklaşık yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu sonuç, Türkiye'nin küresel ölçekte nüfus büyüklüğünü koruduğunu gösterirken, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı farklı bir tablo ortaya koydu.