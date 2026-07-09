TÜİK nüfus raporu 2026: Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en yaşlı ve en genç ülkeleri

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. (Foto: A Haber) ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde 0-17 yaş grubundaki çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 29,3 oldu. Türkiye'de ise çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 olarak hesaplandı. Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK) Dünyada çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53,0 ile Somali izledi. Listenin diğer ucunda ise yüzde 12,9 ile Güney Kore yer aldı. Japonya yüzde 14,0, Singapur ise yüzde 14,4 ile çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler arasında bulundu. Çocuk nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK) TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUSU AB ÜLKELERİNİN ÜZERİNDE Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde en yüksek oran yüzde 22,3 ile İrlanda'da kaydedildi. İrlanda'yı yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa takip etti. AB ülkeleri içinde çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 14,6 ile İtalya oldu. Malta yüzde 15,5, Portekiz ise yüzde 15,6 ile sıralandı. Türkiye'nin yüzde 24,8 olarak hesaplanan çocuk nüfus oranı ise Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamından daha yüksek seviyede gerçekleşti. ÇOCUK NÜFUSUNDAKİ ORANLAR NÜFUS YAPISINI YANSITIYOR Çocuk nüfus oranı, ülkelerin yaş yapısını gösteren temel demografik göstergeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in 2025 tahminlerine göre Türkiye'nin çocuk nüfus oranı dünya ortalamasının altında bulunmasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha yüksek seviyede yer aldı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Güney Sudan oldu. (Foto: A Haber) GENÇ NÜFUS ORANI EN DÜŞÜK MONAKO OLDU Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine göre dünya genelinde 15-24 yaş grubundaki gençlerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 15,6 olarak hesaplandı. Türkiye'de ise genç nüfus oranı yüzde 14,8 oldu. Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK) Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan olarak kayıtlara geçti. Güney Sudan'ı yüzde 23,1 ile Suriye, yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 8,8 ile Monako oldu. Malta yüzde 9,1, Almanya ise yüzde 9,5 ile listenin alt sıralarında yer aldı. Türkiye'nin genç nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK) TÜRKİYE, GENÇ NÜFUSTA AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE YER ALDI Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 13,5 ile İrlanda oldu. İrlanda'yı yüzde 12,5 ile Fransa ve yüzde 12,0 ile Danimarka izledi. En düşük genç nüfus oranı ise yüzde 9,1 ile Malta'da görüldü. Almanya yüzde 9,5 ile ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya'nın genç nüfus oranı yüzde 9,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin yüzde 14,8'lik genç nüfus oranı, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin tamamından daha yüksek seviyede gerçekleşti.