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TÜİK nüfus raporu 2026: Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en yaşlı ve en genç ülkeleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK nüfus raporu 2026: Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en yaşlı ve en genç ülkeleri

Birleşmiş Milletler'in 2025 nüfus tahminlerine göre dünya nüfusu 8,23 milyarı aşarken, Türkiye 86 milyonluk nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Veriler; çocuk, genç, yaşlı nüfus, doğurganlık ve yaşam süresi göstergelerinde Türkiye'nin dünya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki konumuna ilişkin güncel tabloyu da ortaya koydu.

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında paylaşılan Birleşmiş Milletler ve TÜİK verilerine göre Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında hesaplanırken, yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının üzerine çıktı. Açıklanan veriler ayrıca doğurganlık ve yaşam beklentisine ilişkin güncel istatistikleri de içerdi.

TÜİK Dünya nüfus raporu verileri açıklandı. (Görsel: A Haber)TÜİK Dünya nüfus raporu verileri açıklandı. (Görsel: A Haber)

DÜNYA NÜFUSU 8,23 MİLYARI AŞTI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihini 1989 yılında "Dünya Nüfus Günü" olarak ilan etti. Her yıl 11 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler'in Dünya Nüfus Beklentileri 2025 çalışmasına göre dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı tahmin edildi. Dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyarı, 2011 yılında 7 milyarı, 2022 yılında ise 8 milyarı aşmıştı.

Nüfusun en yüksek olduğu ilk 20 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Nüfusun en yüksek olduğu ilk 20 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

HİNDİSTAN İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

2025 tahminlerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin takip etti. Üçüncü sırada ise 347 milyon 275 bin 808 kişilik nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 39,2'si yalnızca bu üç ülkede yaşıyor.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN KALABALIK 18'İNCİ ÜLKESİ OLDU

Türkiye'nin nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak hesaplandı. Bu nüfus büyüklüğüyle Türkiye, 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin dünya nüfusu içindeki payı ise yaklaşık yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu sonuç, Türkiye'nin küresel ölçekte nüfus büyüklüğünü koruduğunu gösterirken, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı farklı bir tablo ortaya koydu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. (Foto: A Haber)Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. (Foto: A Haber)

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde 0-17 yaş grubundaki çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 29,3 oldu. Türkiye'de ise çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 olarak hesaplandı.

Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

Dünyada çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53,0 ile Somali izledi.

Listenin diğer ucunda ise yüzde 12,9 ile Güney Kore yer aldı. Japonya yüzde 14,0, Singapur ise yüzde 14,4 ile çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler arasında bulundu.

Çocuk nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)Çocuk nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUSU AB ÜLKELERİNİN ÜZERİNDE

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde en yüksek oran yüzde 22,3 ile İrlanda'da kaydedildi. İrlanda'yı yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa takip etti.

AB ülkeleri içinde çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 14,6 ile İtalya oldu. Malta yüzde 15,5, Portekiz ise yüzde 15,6 ile sıralandı.

Türkiye'nin yüzde 24,8 olarak hesaplanan çocuk nüfus oranı ise Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamından daha yüksek seviyede gerçekleşti.

ÇOCUK NÜFUSUNDAKİ ORANLAR NÜFUS YAPISINI YANSITIYOR

Çocuk nüfus oranı, ülkelerin yaş yapısını gösteren temel demografik göstergeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in 2025 tahminlerine göre Türkiye'nin çocuk nüfus oranı dünya ortalamasının altında bulunmasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha yüksek seviyede yer aldı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Güney Sudan oldu. (Foto: A Haber)Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Güney Sudan oldu. (Foto: A Haber)

GENÇ NÜFUS ORANI EN DÜŞÜK MONAKO OLDU

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine göre dünya genelinde 15-24 yaş grubundaki gençlerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 15,6 olarak hesaplandı. Türkiye'de ise genç nüfus oranı yüzde 14,8 oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan olarak kayıtlara geçti. Güney Sudan'ı yüzde 23,1 ile Suriye, yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 8,8 ile Monako oldu. Malta yüzde 9,1, Almanya ise yüzde 9,5 ile listenin alt sıralarında yer aldı.

Türkiye'nin genç nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)Türkiye'nin genç nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)

TÜRKİYE, GENÇ NÜFUSTA AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE YER ALDI

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 13,5 ile İrlanda oldu. İrlanda'yı yüzde 12,5 ile Fransa ve yüzde 12,0 ile Danimarka izledi.

En düşük genç nüfus oranı ise yüzde 9,1 ile Malta'da görüldü. Almanya yüzde 9,5 ile ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya'nın genç nüfus oranı yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin yüzde 14,8'lik genç nüfus oranı, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin tamamından daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako oldu. (Foto: A Haber)Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako oldu. (Foto: A Haber)

YAŞLI NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASI YÜZDE 10,4

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,4 oldu. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 36,0 ile Monako oldu. Monako'yu yüzde 30,0 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya takip etti.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 1,7 ile Katar olarak kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 1,8, Zambiya ise yüzde 2,0 ile listenin devamında yer aldı.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNİN ALTINDA KALDI

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlı nüfus oranları Türkiye'nin üzerinde seyretmeye devam etti. Türkiye'nin yüzde 11,1 olarak hesaplanan yaşlı nüfus oranı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamının altında kaldı.

AB'de en yüksek yaşlı nüfus oranı yüzde 25,1 ile İtalya'da görüldü. İtalya'yı yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu AB ülkesi ise yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. Lüksemburg yüzde 15,8, İrlanda ise yüzde 16,2 ile sıralandı.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke Çad oldu. (Foto: A Haber)Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke Çad oldu. (Foto: A Haber)

DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ÇAD

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine göre dünya genelinde toplam doğurganlık hızı kadın başına ortalama 2,24 çocuk olarak hesaplandı. Türkiye'de ise bu değer 1,42 çocuk oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke kadın başına 5,94 çocuk ile Çad oldu. Çad'ı 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi.

Listenin diğer ucunda ise kadın başına 0,75 çocuk ile Güney Kore yer aldı. Singapur'da toplam doğurganlık hızı 0,96, Ukrayna'da ise 1,00 çocuk olarak hesaplandı.

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)

AB'DE EN YÜKSEK DOĞURGANLIK BULGARİSTAN'DA

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke kadın başına 1,74 çocuk ile Bulgaristan oldu. Romanya 1,71 çocuk, Fransa ise 1,64 çocuk ile ilk üç sırada yer aldı.

AB'de en düşük toplam doğurganlık hızı ise kadın başına 1,11 çocuk ile Malta'da kaydedildi. İtalya 1,21, Litvanya ise 1,22 çocuk ile listenin devamında yer aldı.

Türkiye'nin kadın başına 1,42 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, dünya ortalamasının altında kalırken birçok Avrupa ülkesiyle benzer seviyelerde seyretti.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

YAŞAM BEKLENTİSİ 73,5 YIL OLARAK HESAPLANDI

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 73,5 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde ortalama 70,9 yıl, kadınlarda ise 76,2 yıl oldu.

Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi ise 80,7 yıl olarak açıklandı. Böylece Türkiye, erkeklerde ve kadınlarda dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Erkeklerde en yüksek doğuşta beklenen yaşam süresine sahip ülke 84,7 yıl ile Monako oldu. San Marino 84,4 yıl ile ikinci sırada yer alırken, Avustralya, Andorra ve Birleşik Arap Emirlikleri 82,4 yıl ile aynı değeri paylaştı.

En düşük yaşam beklentisi ise 53,5 yıl ile Çad'da kaydedildi. Nijerya 54,5 yıl, Güney Sudan ise 54,9 yıl ile listenin son sıralarında yer aldı.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2025 (Görsel: TÜİK)

Kadınlarda en yüksek doğuşta beklenen yaşam süresi 88,7 yıl ile yine Monako'da kaydedildi. Japonya 88,0 yıl ile ikinci, Güney Kore ise 87,4 yıl ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda en düşük yaşam beklentisi ise 55,1 yıl ile Nijerya'da görüldü. Çad'da bu süre 57,4 yıl, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ise 59,8 yıl olarak hesaplandı.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)

ERKEKLERDE AB LİDERİ İTALYA OLDU

Avrupa Birliği ülkeleri arasında erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 81,9 yıl ile İtalya oldu. İsveç 81,8 yıl, Malta ise 81,7 yıl ile ilk üç sırada yer aldı.

En düşük erkek yaşam beklentisi ise 71,6 yıl ile Litvanya'da görüldü. Letonya'da bu süre 71,9 yıl, Bulgaristan'da ise 72,5 yıl olarak hesaplandı.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2025 (Görsel: TÜİK)

KADINLARDA EN UZUN YAŞAM SÜRESİ AB'DE İSPANYA'DA

Avrupa Birliği ülkeleri arasında kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 86,6 yıl ile İspanya oldu. Fransa 86,3 yıl, İtalya ise 86,0 yıl ile ilk üç sırada yer aldı.

En düşük kadın yaşam beklentisi ise 79,5 yıl ile Bulgaristan'da hesaplandı. Romanya'da bu süre 79,8 yıl, Macaristan'da ise 80,5 yıl olarak kaydedildi.

Açıklanan TÜİK verileri ile Türkiye'nin demografik göstergeleri belli oldu. (Foto: A Haber)Açıklanan TÜİK verileri ile Türkiye'nin demografik göstergeleri belli oldu. (Foto: A Haber)

2025 VERİLERİ TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK GÖSTERGELERİNİ ORTAYA KOYDU

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminleri ile TÜİK verileri birlikte değerlendirildiğinde Türkiye, nüfus büyüklüğü bakımından dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi konumunda yer aldı.

Verilere göre Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında, yaşlı nüfus oranı ise dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. Toplam doğurganlık hızı küresel ortalamanın altında hesaplanırken, erkek ve kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalarda ise Türkiye; çocuk ve genç nüfus oranında tüm AB ülkelerinin üzerinde, yaşlı nüfus oranında ise tüm AB ülkelerinin altında yer aldı.

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