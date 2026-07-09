İstanbul'da arkadaş arası tartışma kanlı bitti: 19 yaşındaki genç öldü

İstanbul Arnavutköy'de 19 yaşındaki dört arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada F.K. tarafından koltuk altından bıçaklanan Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan F.K. tutuklandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşları 19 olan dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keleş ile K.D., F.K. ve E.B. isimli, yaşları 19 olan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında F.K., yanında bulunan bıçakla Ahmet Keleş'i koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Keleş, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.