Define hırsı felakete dönüştü! Mağaraya girdi sırra kadem bastı

İ.A.'nın mağarada mahsur kaldığını bildiren arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarına Kastamonu ve Sivas AFAD ekiplerinin yanı sıra İskilip'teki madende görev yapan deneyimli madenciler de destek verdi. Özel ekipmanlarla mağaraya giren ekipler, dar geçitleri aşarak yaklaşık 60 metre derinliğe kadar indi.

Define tutkusu bu kez tehlikeli bir mağarada korku dolu anlara sahne oldu. Çorum merkeze bağlı Kavacak köyü yakınlarında kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişiden İ.A.'nın mağaradan çıkamaması üzerine bölgede zamanla yarış başladı.

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METAN GAZI ALARMI! ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Arama sırasında gaz dedektörlerinin insan yaşamını tehdit edecek seviyede metan gazı tespit etmesi üzerine ekipler güvenlik gerekçesiyle çalışmaları durdurdu. Risk nedeniyle mağarada daha fazla ilerlenemezken, İ.A.'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

KAZI MALZEMELERİ BULUNDU

Mağarada yapılan incelemelerde define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Tüm aramalara rağmen mağarada herhangi bir kişiye ulaşılamadı.

5 KİŞİYE KAÇAK KAZI İŞLEMİ

Olayla ilgili define aramak için mağaraya girdikleri belirlenen 5 kişi hakkında kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı. Kayıp olduğu bildirilen İ.A.'nın akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.