Bakırköy'de korkunç kaza: Yolun karşısına geçerken canından oldu

Bakırköy'de gece saatleri İncirli mevkiinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken, cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bakırköy'de saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun İncirli mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.