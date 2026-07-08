Pendik’te trafiği kilitleyen zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza saat 06:45 sıralarında Yeşilbağlar mevkii D-100 Karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüse arkadan gelen iki otomobil çarptı. Otomobillerden biri kaza nedeniyle savrularak demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.