İstanbullular dikkat: Gök gürültülü yağış geliyor! MGM’den 3 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta ortasında kuzey ve doğu kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, İstanbul'da da perşembe günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hafta sonundan itibaren yağışlar çekilecek ve yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselecek.

MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürecek. Hafta sonuyla birlikte ise yağışların büyük ölçüde sona ermesi ve sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

(Foto: A Haber)

YAĞIŞLI HAVA KUZEY VE DOĞUDA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin güney ve doğu kesimleri ile Trakya parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Trakya'nın bazı kesimleri ve Antalya'nın iç bölgelerinde yerel sağanak görülecek.

Yağışların kısa süreli ve bölgesel olması beklenirken, kuzeydoğu illerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Megakentte perşembe günü kuvvetli yağış öngörülüyor. (Görsel: A Haber)

İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da hafta genelinde güneşli hava öne çıkacak. Kentte perşembe günü gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer günlerde yağış öngörülmüyor.

Sıcaklıkların hafta boyunca 27 ila 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Poyrazın etkisiyle hava zaman zaman serin hissedilse de özellikle hafta sonu sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

(Foto: A Haber)

SICAKLIK HAFTA SONU YENİDEN YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde büyük bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların büyük bölümde mevsim normalleri çevresinde seyredeceği, doğu illerinde ise yer yer normallerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonuna doğru yağışlı sistemin etkisini azaltmasıyla birlikte batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da pazar günü daha sıcak ve güneşli bir hava öne çıkacak.

(Foto: A Haber)

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden eseceği belirtiliyor. İstanbul'da poyrazın hafta boyunca zaman zaman etkili olması bekleniyor.

3 ile sarı kodlu uyarı verildi (Görsel: MGM)

3 İLDE SARI KOD: MGM KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN UYARDI

Meteoroloji, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca 8 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden akşama kadar Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanakların etkisini artıracağı bildirildi.

Uyarıya göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

5 günlük tahmin hava durumu haritası (Görsel: MGM)

5 GÜNLÜK HARİTADA GENEL EĞİLİM

MGM'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre yağışlar hafta ortasında kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkisini gösterecek. Perşembe ve cuma günü sağanak alanı batı ve iç kesimlere doğru genişleyecek. Hafta sonundan itibaren ise yağışlı hava büyük ölçüde kuzeydoğuya çekilecek. Sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.

8 Temmuz hava durumu haritası 1 (Görsel: MGM)

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge Beklenen Hava Durumu Şehirler ve Sıcaklıklar Marmara Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa: 32°C • Çanakkale: 33°C • İstanbul: 30°C • Kırklareli: 32°C Ege Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Denizli: 36°C • İzmir: 34°C • Manisa: 35°C • Muğla: 34°C Akdeniz Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana: 31°C • Antalya: 33°C • Burdur: 31°C • Hatay: 30°C İç Anadolu Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ankara: 30°C • Çankırı: 30°C • Eskişehir: 30°C • Konya: 29°C

8 Temmuz hava durumu haritası 2 (Görsel: MGM)