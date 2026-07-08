Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı "samuray" operasyonu

Tarım arazilerine büyük zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında, Giresun'un Tirebolu ilçesinde 1000 adet samuray arısı doğaya bırakıldı. Bakanlık, yıllık samuray arısı üretiminin 1,6 milyona ulaştığını açı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla doğaya 1000 samuray arısı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, ilçenin Karademir köyünde düzenlenen programda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadeleyi vatandaşlarla işbirliği içinde sürdürdüklerini söyledi.

Dilber, kahverengi kokarcanın ülkede 2017'de görüldüğünü belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı eylem planı kapsamında, kışlak alanlarda mücadeleyi önceleyen bir çalışma başlattık. 2023 yılında Türkiye'de ilk defa kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arısı üretmeye başladık. O yıl için 240 bin civarında doğal düşmanları doğaya saldık." dedi.

Her yıl samuray arısı üretiminin arttığına işaret eden Dilber, yıllık üretimin yaklaşık 1,6 milyona ulaştığını vurguladı.

Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece samuray arısı ya da kışlak ilaçlanmanın yeterli olmayacağının altını çizen Dilber, "Bakanlığımız imkanlarıyla doğada sülün ve keklik gibi doğal böcek yiyici türlerin popülasyonunu destekleyici çalışma takvimi yürüttük." diye konuştu.

Dilber ve beraberindekiler, konuşmaların ardından cam tüplerin içindeki 1000 samuray arısını doğaya saldı.