Adana'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarptı. Kazada bir kişi olay yerinde, ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Zafer K. idaresindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yolunda, emniyet şeridinde park halindeki yabancı plakalı dorsesiz TIR'a çarptı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü ağır yaralandı, aynı araçtaki Salih Ü. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü S.B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.