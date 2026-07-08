Adana'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarptı. Kazada bir kişi olay yerinde, ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.