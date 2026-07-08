203 milyon liralık yedek oto parça vurgunu! Sahte ilan çetesi çökertildi

Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte "yedek oto parça" ilanları ve ödeme linkleriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte "yedek oto parça" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

YEDEK PARÇA VURGUNU



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yürütüldü.



Ekipler, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, zanlıların banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

25 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler; Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.