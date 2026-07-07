Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu söndürüldü. Yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
YANGIN BÜYÜKHUSUN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKTI
Yangın, Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Müdahalede hava araçları ile kara ekipleri birlikte görev yaptı.
BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemenin devam etmesi bekleniyor.