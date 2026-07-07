CANLI YAYIN

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu söndürüldü. Yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor - 1

YANGIN BÜYÜKHUSUN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKTI

Yangın, Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor - 2

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Müdahalede hava araçları ile kara ekipleri birlikte görev yaptı.

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor - 3

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemenin devam etmesi bekleniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın