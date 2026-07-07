Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

YANGIN BÜYÜKHUSUN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKTI

Yangın, Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.