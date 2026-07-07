Çanakkale'de orman yangını: Ayvacık'ta alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Büyükhusun köyü yakınlarında başlayan yangına çok sayıda kara ekibi ile hava araçları sevk edildi.
YANGIN BÜYÜKHUSUN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKTI
Yangın, saat 14.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbarın ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla hava araçları ve kara ekipleri koordineli şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekiplerin bölgedeki müdahalesi devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılması bekleniyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar doğrultusunda gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.