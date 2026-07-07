Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Büyükhusun köyü yakınlarında başlayan yangına çok sayıda kara ekibi ile hava araçları sevk edildi.

YANGIN BÜYÜKHUSUN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKTI

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.