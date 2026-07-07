Avrupa’ya gidecekler dikkat! EES nedir, yolcuları nasıl etkileyecek?
Avrupa Birliği, yaz dönemindeki olası yoğunluk nedeniyle havalimanlarında yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) kapsamındaki biyometrik kayıt işlemlerini geçici olarak askıya alabilecek. Ancak sınır kontrolleri sürecek. Peki EES kimleri kapsıyor, yolcuları hangi değişiklikler bekliyor? İşte tüm ayrıntılar.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaz aylarında havalimanlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) kapsamında uygulanan biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini açıkladı. Yetkililer, bu uygulamanın sınır kontrollerinin kaldırılması anlamına gelmediğini, güvenlik denetimlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.
AB'DEN EES AÇIKLAMASI: GÜVENLİK KONTROLLERİ DEVAM EDECEK
AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında konuşan İçişleri ve Göçten Sorumlu Sözcü Markus Lammert, EES'nin Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kayıt altına alan yeni sınır yönetim sistemi olduğunu söyledi.
Lammert, sistem sayesinde bugüne kadar güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen binden fazla kişinin tespit edildiğini belirtti. Yaz sezonunda yolcu trafiğinin artacağını hatırlatan Lammert, Komisyonun hem havacılık sektörüyle hem de üye ülkelerle koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.
YOĞUNLUK OLURSA BİYOMETRİK KAYIT GEÇİCİ OLARAK DURDURULABİLECEK
AB Komisyonu, ilk yaz sezonunda bazı havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde ulusal makamların biyometrik veri kaydını geçici olarak askıya alabileceğini bildirdi.
Ancak bu uygulama yalnızca kayıt işlemlerini kapsayacak. Pasaport kontrolü ve diğer güvenlik denetimleri ise her zamanki gibi sürdürülecek. Komisyon, önümüzdeki günlerde EES'nin teknik ayrıntılarının paylaşılacağı ayrı bir bilgilendirme toplantısı da düzenleyecek.