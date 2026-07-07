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Avrupa’ya gidecekler dikkat! EES nedir, yolcuları nasıl etkileyecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa’ya gidecekler dikkat! EES nedir, yolcuları nasıl etkileyecek?

Avrupa Birliği, yaz dönemindeki olası yoğunluk nedeniyle havalimanlarında yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) kapsamındaki biyometrik kayıt işlemlerini geçici olarak askıya alabilecek. Ancak sınır kontrolleri sürecek. Peki EES kimleri kapsıyor, yolcuları hangi değişiklikler bekliyor? İşte tüm ayrıntılar.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaz aylarında havalimanlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) kapsamında uygulanan biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini açıkladı. Yetkililer, bu uygulamanın sınır kontrollerinin kaldırılması anlamına gelmediğini, güvenlik denetimlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

AB, yaz yoğunluğunda biyometrik kaydı geçici olarak durdurabilecek. (Fotoğraf: A Haber)AB, yaz yoğunluğunda biyometrik kaydı geçici olarak durdurabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

AB'DEN EES AÇIKLAMASI: GÜVENLİK KONTROLLERİ DEVAM EDECEK

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında konuşan İçişleri ve Göçten Sorumlu Sözcü Markus Lammert, EES'nin Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kayıt altına alan yeni sınır yönetim sistemi olduğunu söyledi.

Lammert, sistem sayesinde bugüne kadar güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen binden fazla kişinin tespit edildiğini belirtti. Yaz sezonunda yolcu trafiğinin artacağını hatırlatan Lammert, Komisyonun hem havacılık sektörüyle hem de üye ülkelerle koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Yoğunluk yaşansa da sınır kontrolleri kesintisiz devam edecek. (Fotoğraf: A Haber)Yoğunluk yaşansa da sınır kontrolleri kesintisiz devam edecek. (Fotoğraf: A Haber)

YOĞUNLUK OLURSA BİYOMETRİK KAYIT GEÇİCİ OLARAK DURDURULABİLECEK

AB Komisyonu, ilk yaz sezonunda bazı havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde ulusal makamların biyometrik veri kaydını geçici olarak askıya alabileceğini bildirdi.

Ancak bu uygulama yalnızca kayıt işlemlerini kapsayacak. Pasaport kontrolü ve diğer güvenlik denetimleri ise her zamanki gibi sürdürülecek. Komisyon, önümüzdeki günlerde EES'nin teknik ayrıntılarının paylaşılacağı ayrı bir bilgilendirme toplantısı da düzenleyecek.

Personel ve altyapı eksikliği bekleme sürelerini artırabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Personel ve altyapı eksikliği bekleme sürelerini artırabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

YOĞUNLUĞUN NEDENİ SADECE EES DEĞİL

Komisyona göre bazı havalimanlarında yaşanan beklemelerin tek nedeni EES değil. Personel eksikliği, altyapı yetersizliği ve kapasite sorunları da uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Bu süreçte Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), ihtiyaç duyulan havalimanlarına personel desteği sağlamaya ve ön kayıt uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı vermeye hazır olduğunu açıkladı.

EES, AB vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve çıkışını dijital kaydediyor. (Fotoğraf: A Haber)EES, AB vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve çıkışını dijital kaydediyor. (Fotoğraf: A Haber)

EES NEDİR?

Giriş/Çıkış Sistemi (EES), kısa süreli seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedildiği otomatik sınır yönetim sistemidir.

10 Nisan'da yürürlüğe giren uygulamayla birlikte pasaportlara elle damga vurulması büyük ölçüde sona erdi. Bunun yerine yolcuların giriş ve çıkış bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınıyor.

İlk kez seyahat eden yolculardan parmak izi ve yüz fotoğrafı alınıyor. (Fotoğraf: A Haber)İlk kez seyahat eden yolculardan parmak izi ve yüz fotoğrafı alınıyor. (Fotoğraf: A Haber)

EES KİMLERİ KAPSIYOR?

EES;

  • Schengen ülkelerine kısa süreli vizeyle seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişileri,
  • Vizeden muaf olup kısa süreli seyahat gerçekleştiren AB vatandaşı olmayan yolcuları kapsıyor.

Sistem kapsamında tüm girişler, çıkışlar ve ülkeye girişin reddedildiği durumlar elektronik ortamda kayıt altına alınıyor.

İstisna: Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen İrlanda ve Kıbrıs'ta pasaportlar manuel olarak damgalanmaya devam ediyor.

Biyometrik kayıt işlemi ortalama 45 ila 50 saniye sürüyor. (Fotoğraf: A Haber)Biyometrik kayıt işlemi ortalama 45 ila 50 saniye sürüyor. (Fotoğraf: A Haber)

EES HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

EES uygulayan ülkeler şu şekilde:

  • Almanya
  • Avusturya
  • Belçika
  • Bulgaristan
  • Çekya
  • Danimarka
  • Estonya
  • Finlandiya
  • Fransa
  • Hırvatistan
  • Hollanda
  • İspanya
  • İsveç
  • İsviçre
  • İtalya
  • İzlanda
  • Letonya
  • Lihtenştayn
  • Litvanya
  • Lüksemburg
  • Macaristan
  • Malta
  • Norveç
  • Polonya
  • Portekiz
  • Romanya
  • Slovakya
  • Slovenya
  • Yunanistan

İlk kaydın ardından biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanıyor. (Fotoğraf: A Haber)İlk kaydın ardından biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

EES'DE BİYOMETRİK KAYIT NASIL ALINIYOR?

Sistemin ilk kullanımında yolcuların biyometrik bilgileri sınır kapısında kayıt altına alınıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

  1. İlk kayıt: Yolcudan 4 parmak izi alınıyor ve biyometrik yüz fotoğrafı çekiliyor.
  2. İşlem süresi: Biyometrik kayıt işlemi kişi başına ortalama 45-50 saniye sürüyor.
  3. 12 yaş altındaki çocuklar: Parmak izi alınmıyor. Ancak biyometrik yüz fotoğrafı çekilmesi zorunlu oluyor.
  4. Sonraki seyahatler: İlk kayıt sonrasında biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde saklanıyor. Bu süre içinde yeniden kayıt yapılmıyor, yalnızca mevcut bilgiler doğrulanıyor.

Uzmanlar dış hat yolcularına havalimanına erken gitmelerini öneriyor. (Fotoğraf: AA)Uzmanlar dış hat yolcularına havalimanına erken gitmelerini öneriyor. (Fotoğraf: AA)

HAVALİMANINA KAÇ SAAT ÖNCE GİDİLMELİ?

Havalimanı işletmecileri ve sektör uzmanları, özellikle EES'nin ilk döneminde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle dış hat uçuşlarında yolcuların uçağın kalkış saatinden en az 4 saat önce havalimanında bulunmasını öneriyor.

EES'NİN AMACI NE?

Yeni sistemin temel hedefleri şöyle sıralanıyor:

  • Sınır geçişlerini dijitalleştirmek.
  • Pasaport kontrollerini daha verimli hale getirmek.
  • Schengen bölgesinde kalış süresi ihlallerini takip etmek.
  • Sahte kimlik kullanımını önlemeye yardımcı olmak.
  • Düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirmek.
  • Güvenlik birimlerinin risk analizini kolaylaştırmak.

EES ile ETIAS farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı sistem olarak uygulanıyor. (Fotoğraf: A Haber)EES ile ETIAS farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı sistem olarak uygulanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

EES İLE ETIAS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bu iki sistem sık sık karıştırılıyor ancak görevleri farklı.

EES (Giriş/Çıkış Sistemi) ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi)
Sınır kapısında uygulanır. Seyahatten önce çevrim içi alınan seyahat iznidir.
Parmak izi ve biyometrik yüz taraması içerir. Biyometrik kayıt yapılmaz.
Yolcuların giriş ve çıkış hareketlerini dijital olarak takip eder. Vize muafiyeti bulunan ülke vatandaşlarına seyahat öncesi güvenlik onayı sağlar.
Türk vatandaşları vizeye tabi oldukları için Schengen'e girişte EES kapsamında işlem görür. Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmez. Çünkü ETIAS yalnızca vizeden muaf ülke vatandaşları için uygulanır.

EES SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

EES kimleri kapsıyor?

  • Sistem, Schengen ülkelerine kısa süreli seyahat eden ve AB vatandaşı olmayan kişilere uygulanıyor. Buna kısa süreli vizeyle seyahat edenler ile vizeden muaf ülke vatandaşları da dahil oluyor.

Türk vatandaşları EES kapsamında mı?

  • Evet. Türk vatandaşları Schengen ülkelerine vizeyle seyahat ettikleri için sınır geçişlerinde EES kapsamında işlem görüyor.

İlk girişte hangi biyometrik bilgiler alınıyor?

  • İlk seyahatte yolcunun 4 parmak izi alınıyor ve biyometrik yüz fotoğrafı çekiliyor. Bu bilgiler dijital sisteme kaydediliyor.

Biyometrik kayıt her seyahatte yeniden yapılıyor mu?

  • Hayır. İlk kayıt tamamlandıktan sonra biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde saklanıyor. Sonraki seyahatlerde yalnızca doğrulama işlemi yapılıyor.

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