Türk tiyatrosunun acı kaybı! Usta sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Paylaşımında sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Nedim Saban, "Zihni Göktay usta için dualarımızı eksik etmeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından gelecek iyi haberleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU: HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti. Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçının İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

ACI HABER GELDİ

Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Zihni Göktay'dan acı haber geldi. Akşam saatlerinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan 80 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.