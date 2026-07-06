Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi de yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de düğünde silahlı kavga, gece saatlerinde kentte paniğe neden oldu. Olay, 6 Temmuz 2026 gecesi Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA DÜĞÜN SALONUNUN DIŞINA TAŞTI İddiaya göre taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş açıldı. Düğün salonunun dışına taşan olayda Hüseyin Gönül ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.