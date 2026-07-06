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Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı

Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi de yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de düğünde silahlı kavga, gece saatlerinde kentte paniğe neden oldu. Olay, 6 Temmuz 2026 gecesi Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı - 1

TARTIŞMA DÜĞÜN SALONUNUN DIŞINA TAŞTI

İddiaya göre taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş açıldı. Düğün salonunun dışına taşan olayda Hüseyin Gönül ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı - 2

HÜSEYİN GÖNÜL KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı - 3

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'deki düğün salonunda yaşanan silahlı kavga bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedeni ve şüphelilere ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı - 4

SSS

Osmaniye'deki olay nerede yaşandı?

Olay, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Olayda kaç kişi yaralandı?

Silahlı kavgada toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Gönül hayatını kaybederken 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklandı mı?

Evet. Hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Hüseyin Gönül olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili ne yaptı?

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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