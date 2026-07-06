Kartal'da şüpheli ölüm: Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da bulunan tek katlı bir gecekonduda, çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir kadını farketti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, bölgede inceleme başlatıldı. Kadının cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.