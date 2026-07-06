Kartal'da şüpheli ölüm: Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu
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İstanbul Kartal'da bulunan tek katlı bir gecekonduda, çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir kadını farketti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, bölgede inceleme başlatıldı. Kadının cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kartal'da akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta iddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.