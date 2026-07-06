Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Çanakkale'nin Türkiye'nin birinci derece deprem tehlike bölgeleri arasında yer aldığını belirterek deprem riskinin devam ettiğini söyledi. Moriwaki, yeni fay hatlarının tespit edilmesinin deprem riskini artırmadığını ifade ederken, kentsel dönüşümde vatandaşların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirten Moriwaki, deprem riskine karşı en önemli çözümün sağlam yapı stoku oluşturmak olduğunu söyledi.
Çanakkale'nin geçmişte büyük depremler yaşadığına işaret eden Moriwaki, bölgenin bugün de yüksek deprem riski taşıdığını ifade etti.
"ÇANAKKALE BİRİNCİ DERECE DEPREM TEHLİKE BÖLGELERİNDEN BİRİ"
Çanakkale'nin deprem geçmişine dikkat çeken Moriwaki, şu değerlendirmede bulundu:
"Çanakkale 1912'de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabi hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi 1'inci bölgelerden bir tanesi."
Yeni keşfedilen fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Moriwaki, teknolojinin gelişmesi sayesinde daha fazla fay hattının tespit edildiğini ancak bunun deprem riskinin arttığı anlamına gelmediğini söyledi.
Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:
"Hocalar yeni keşifleriyle fay hatlarının fazla olduğunu söylüyor. Evet böyle ama Japonya'da bakıldığında da mutlaka fay hattı sayıları artıyor. Bunlar yeni de olabiliyor önceki fay hatlarının bölünmüş kolları da olabilir. Bu hocaların bu konuları bulup haberleştirmesiyle deprem riski arttı mı diye sorarsanız hayır derim. Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı."
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPTI
Deprem riskine karşı yapıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Moriwaki, Türkiye'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca devlet ve belediyelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.
Japonya'daki uygulamalardan örnek veren Moriwaki, depremde zarar gören binaların hızlı şekilde kullanıma kapatıldığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı: