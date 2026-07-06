"Kentsel dönüşüm devlet ve belediye tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ama Japonya'ya baktığımızda depremde zarar gören bir bina hemen mühürleniyor. Japonya'da tek tarafın kararı ile mühürlenirken Türkiye'de 2 tarafın yüzde 50 yüzde elli imkanı var. Kentsel dönüşüm için sadece devlet ve belediye değil vatandaşlara da yardım yapmak lazım."

"BİNANIN SAĞLAM OLMASI DAHA ÖNEMLİ"

Vatandaşların ev tercihinde metrekare ya da cepheden önce binanın güvenliğini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, sağlam yapıların olası büyük depremlerde hayat kurtaracağını söyledi.

Moriwaki sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de Japonya'da eski bir evde yaşadım. Eskiden güney tarafa bakıyordu şimdi doğu tarafına bakıyor ya da metrekare küçülebiliyor. İleride büyük deprem geldiğinde sıkıntı var ama bina sağlam bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor."