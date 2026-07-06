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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Çanakkale'nin Türkiye'nin birinci derece deprem tehlike bölgeleri arasında yer aldığını belirterek deprem riskinin devam ettiğini söyledi. Moriwaki, yeni fay hatlarının tespit edilmesinin deprem riskini artırmadığını ifade ederken, kentsel dönüşümde vatandaşların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirten Moriwaki, deprem riskine karşı en önemli çözümün sağlam yapı stoku oluşturmak olduğunu söyledi.

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor - 1

Çanakkale'nin geçmişte büyük depremler yaşadığına işaret eden Moriwaki, bölgenin bugün de yüksek deprem riski taşıdığını ifade etti.

"ÇANAKKALE BİRİNCİ DERECE DEPREM TEHLİKE BÖLGELERİNDEN BİRİ"

Çanakkale'nin deprem geçmişine dikkat çeken Moriwaki, şu değerlendirmede bulundu:

"Çanakkale 1912'de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabi hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi 1'inci bölgelerden bir tanesi."

Yeni keşfedilen fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Moriwaki, teknolojinin gelişmesi sayesinde daha fazla fay hattının tespit edildiğini ancak bunun deprem riskinin arttığı anlamına gelmediğini söyledi.

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor - 2

Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:

"Hocalar yeni keşifleriyle fay hatlarının fazla olduğunu söylüyor. Evet böyle ama Japonya'da bakıldığında da mutlaka fay hattı sayıları artıyor. Bunlar yeni de olabiliyor önceki fay hatlarının bölünmüş kolları da olabilir. Bu hocaların bu konuları bulup haberleştirmesiyle deprem riski arttı mı diye sorarsanız hayır derim. Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı."

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPTI

Deprem riskine karşı yapıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Moriwaki, Türkiye'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca devlet ve belediyelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Japonya'daki uygulamalardan örnek veren Moriwaki, depremde zarar gören binaların hızlı şekilde kullanıma kapatıldığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor - 3

"Kentsel dönüşüm devlet ve belediye tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ama Japonya'ya baktığımızda depremde zarar gören bir bina hemen mühürleniyor. Japonya'da tek tarafın kararı ile mühürlenirken Türkiye'de 2 tarafın yüzde 50 yüzde elli imkanı var. Kentsel dönüşüm için sadece devlet ve belediye değil vatandaşlara da yardım yapmak lazım."

"BİNANIN SAĞLAM OLMASI DAHA ÖNEMLİ"

Vatandaşların ev tercihinde metrekare ya da cepheden önce binanın güvenliğini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, sağlam yapıların olası büyük depremlerde hayat kurtaracağını söyledi.

Moriwaki sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de Japonya'da eski bir evde yaşadım. Eskiden güney tarafa bakıyordu şimdi doğu tarafına bakıyor ya da metrekare küçülebiliyor. İleride büyük deprem geldiğinde sıkıntı var ama bina sağlam bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor."

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Çanakkale uyarısı: Risk sürüyor - 4

HABER ÖZETİ

  • Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Çanakkale'nin birinci derece deprem tehlike bölgeleri arasında yer aldığını söyledi.
  • Moriwaki, yeni fay hatlarının tespit edilmesinin deprem riskini artırmadığını belirtti.
  • Kentsel dönüşümde vatandaşların da sürece destek vermesi gerektiğini ifade etti.
  • Binanın yönü veya büyüklüğünden önce sağlamlığının önemli olduğunu vurguladı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çanakkale deprem açısından riskli mi?

Evet. Yoshinori Moriwaki'ye göre Çanakkale, Türkiye'nin birinci derece deprem tehlike bölgeleri arasında yer alıyor ve bölgede deprem riski devam ediyor.

Yeni fay hatlarının bulunması deprem riskini artırıyor mu?

Moriwaki'ye göre hayır. Teknolojinin gelişmesiyle daha önce tespit edilemeyen fay hatları görülebiliyor ancak bu durum tek başına deprem riskinin arttığı anlamına gelmiyor.

Moriwaki kentsel dönüşüm için ne önerdi?

Kentsel dönüşümün yalnızca devlet ve belediyelerin değil vatandaşların da desteğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Depreme karşı ev seçerken nelere dikkat edilmeli?

Moriwaki'ye göre evin metrekaresi veya cephesinden önce binanın sağlamlığı ve depreme dayanıklılığı öncelikli olmalı.

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