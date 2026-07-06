Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı! 3 ölü 2 yaralı var

Fotoğraf-İHA

F.D. yönetimindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.D. ve araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.