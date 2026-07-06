Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta tek katlı bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.