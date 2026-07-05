Sürünerek girdi 1 milyon TL'lik takı çaldı! Hırsızdan pes dedirten savunma

Adana'da gece saatlerinde bir takı mağazasının camını taşla kırarak içeri giren şüpheli, çok sayıda altın ve gümüş kaplama bileziği çaldı. Yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde "Bana borçları vardı, bu yüzden kırıp çaldım" dediği öğrenildi. Şüpheli ile iş yeri sahibinin birbirini tanımadığını tespit edilirken iş yeri sahibinin zararının yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.