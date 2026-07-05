Sürünerek girdi 1 milyon TL'lik takı çaldı! Hırsızdan pes dedirten savunma
Adana'da gece saatlerinde bir takı mağazasının camını taşla kırarak içeri giren şüpheli, çok sayıda altın ve gümüş kaplama bileziği çaldı. Yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde "Bana borçları vardı, bu yüzden kırıp çaldım" dediği öğrenildi. Şüpheli ile iş yeri sahibinin birbirini tanımadığını tespit edilirken iş yeri sahibinin zararının yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan takı ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Hayri A. (45), iş yerinin cam kapısının alt kısmını taşla kırdıktan sonra sürünerek içeri girdi.
Şüpheli, vitrinde bulunan çok sayıda altın kaplama ve gümüş kaplama bileziği alarak olay yerinden kaçtı.
1 MİLYON TL'LİK ÜRÜN ÇALDI
Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının çaldığı ürünlerin bir bölümü de ele geçirilerek iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a teslim edildi.
İş yeri sahibi Mintemur, yaklaşık 1 milyon TL zararı olduğunu belirtti.
HIRSIZ "BANA BORÇLARI VARDI" DEDİ
Emniyetteki sorgusunda Hayri A.'nın, "Bana borçları vardı, bundan dolayı kırıp çaldım" dediği öne sürüldü.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, polisin yaptığı incelemede Hayri A. ile iş yeri sahibinin birbirini tanımadığı belirlendi.