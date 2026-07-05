Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.