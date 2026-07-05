Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 1 tutuklama
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İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 1 şüphelinin evine baskın düzenlendi.