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Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 1 tutuklama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 1 şüphelinin evine baskın düzenlendi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Evde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

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