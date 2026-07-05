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Mardin'de apartman yangını: 3'ü çocuk 7 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Mardin'de apartman yangını: 3'ü çocuk 7 kişi hastanelik oldu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

Nur Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce binadan tahliye edilen Y.B. (39), E.B. (8), Z.İ. (19), S.S. (22), D.Y. (9), S.Y. (7) ve A.E. (49) dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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