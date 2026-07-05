Malatya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde sürücü Özgür Doğan ile eşi Tuba Doğan (35) hayatını kaybetti. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Doğan ile eşi Tuba Doğan (35) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, öğle saatlerinde Medişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Özgür Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özgür Doğan ile eşi Tuba Doğan yaşanan kazada yaşamını yitirdi (DHA)

ÇOCUKLAR YARALI

Kazada ağır yaralanan Tuba Doğan, Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tuba Doğan da yaşamını yitirdi. Ruken Kaçmen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.