Eskişehir'de feci kaza! Otomobil tramvay yoluna savruldu: 2 yaralı

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Savrulan S.T.'nin otomobili, yol kenarındaki tramvay yolu bariyerlerine çarptı. Kazada S.T.'nin aracındaki anne S.T. (40) ile kızı R.G.T. (4) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüleri M.G. ve S.T. ise ifadeleri için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri, aracın kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.