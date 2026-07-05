Eskişehir'de feci kaza! Otomobil tramvay yoluna savruldu: 2 yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle tramvay bariyerlerine savrulan araçta bulunan anne ile 4 yaşındaki kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda M.G. kullandığı 26 AGP 632 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde giden S.T. idaresindeki 26 AEN 318 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan S.T.'nin otomobili, yol kenarındaki tramvay yolu bariyerlerine çarptı. Kazada S.T.'nin aracındaki anne S.T. (40) ile kızı R.G.T. (4) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüleri M.G. ve S.T. ise ifadeleri için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri, aracın kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.