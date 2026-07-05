Eskişehir'de araç ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.