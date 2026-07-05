Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 70 yaşındaki Feyzullah Yeşilyaprak yaşamını yitirdi. Çöp kamyonu sürücüsü C.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti. Mudanya Belediyesine ait C.A. (58) idaresindeki 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu, Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde Feyzullah Yeşilyaprak'a (70) çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeşilyaprak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşilyaprak'ın cesedi, incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü C.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.