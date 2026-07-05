İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sinir krizi geçirdiği öne sürülen 23 yaşındaki Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babasıyla yaşanan arbede sırasında hayatını kaybetti. Olayın ardından yardım çağrısında bulunan baba H.D. gözaltına alınırken, gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netleşmesi bekleniyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, sinir krizi geçirdiği öne sürülen 23 yaşındaki Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babasıyla yaşadığı arbede sırasında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirildi.

OLAY SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 06.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı.

İddiaya göre Bora Dere henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz şekilde yere yığıldı. Bunun üzerine baba H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bora Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.D. emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA İLK İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Baba H.D.'nin polisteki ilk ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi:

"Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim."

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre hem Bora Dere'nin hem de babası H.D.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, soruşturma polis ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SIK SORULAN SORULAR

Bora Dere nasıl hayatını kaybetti?

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre Bora Dere, babasıyla yaşanan arbede sırasında hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Baba neden gözaltına alındı?

Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında baba H.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay nerede yaşandı?

Olay, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Baba ilk ifadesinde ne dedi?

H.D. ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim" dediğini belirtti.