Balıkesir'de orman yangını çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.