Antalya'da korkunç olay! Sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Uzun süre suda sürüklendiği ve bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, kurtarma ekipleri gelmeden önce bölgedeki gençler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden Durkadın Kalkan'a (72) ait olduğu belirlendi.