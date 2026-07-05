Anadolu Otoyolu'nda arızalanan otomobile tır çarptı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda arızalanan otomobile emniyet şeridinde beklediği sırada tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü ile eşi ve bir çocuk yaralandı. Tır ise çarpmanın ardından kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.