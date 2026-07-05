Anadolu Otoyolu'nda arızalanan otomobile tır çarptı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda arızalanan otomobile emniyet şeridinde beklediği sırada tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü ile eşi ve bir çocuk yaralandı. Tır ise çarpmanın ardından kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye mevkisinde Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridine çekildi. Sürücü ile eşi araçtan inerek otomobili kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 27 ANA 796 dorse plakalı tır otomobile çarptı.
TIR SULAMA KANALINA DEVRİLDİ
Şiddetli çarpmanın ardından kontrolden çıkan tır yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 7 yaşındaki E.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü İ.M., eşi G.M. ile bir çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TIR SÜRÜCÜSÜ JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ
Kazanın ardından tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.