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Niğde'de kıraathanede silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Niğde'de kıraathanede silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Niğde'de kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Korkutan olay, akşam saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Niğde'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. (Foto: AA) Niğde'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. (Foto: AA)

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurularak yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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(Foto: AA) (Foto: AA)

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

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