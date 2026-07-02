BİM’den sektöründe bir ilk dikey dizi serisi “mahalle” yayında

Perakende sektöründe yeni bir ilke imza atan BİM, müşterileriyle kurduğu güçlü bağı anlatan dikey dizi serisi ‘Mahalle’yi yayınladı. Mahalle kültürü ve samimiyeti odağa alan proje, 3 farklı hikaye ve 12 bölümden oluşuyor. Günlük hayattan ilham alan hikayelerin kalbinde ise BİM mağazaları yer alıyor.