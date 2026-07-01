300'den fazla müze ücretsiz: Müzekart GNS başvuruları başladı! Şartlar ve başvuru ekranı

Müzekart GNS yalnızca başvuru sahibine tanımlanıyor ve başka bir kişi tarafından kullanılamıyor. (Foto: AA)

MÜZEKART GNS KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Müzekart GNS, başvuru yapan her genç adına kişiye özel olarak oluşturuluyor ve tamamen ücretsiz sunuluyor. Kart yalnızca hak sahibi tarafından kullanılabiliyor. Dijital olarak tanımlanan kart sayesinde fiziksel kart taşıma zorunluluğu da bulunmuyor.

AMAÇ GENÇLERİN KÜLTÜREL MİRASLA BAĞINI GÜÇLENDİRMEK

2022 yılından bu yana uygulanan Müzekart GNS ile gençlerin tarih, sanat ve kültürel miras alanlarına daha kolay erişmesi hedefleniyor. Yaz tatilinde kültürel etkinliklere katılımın artırılması, tarihi mekanların ziyaret edilmesi ve gençlerin farklı şehirlerdeki müze ile ören yerlerini keşfetmesi programın temel amaçları arasında yer alıyor.