300'den fazla müze ücretsiz: Müzekart GNS başvuruları başladı! Şartlar ve başvuru ekranı
19-25 yaş arasındaki gençler için hayata geçirilen Müzekart GNS uygulaması 2026 yaz döneminde yeniden başladı. 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak uygulamayla, Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yeri ücretsiz ziyaret edilebilecek. Dijital başvurular ise bugünden itibaren alınmaya başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19-25 yaş arasındaki gençlerin yaz boyunca kültürel mirasa ücretsiz erişimini sağlayan Müzekart GNS uygulamasını yeniden devreye aldı. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kart sayesinde gençler, Türkiye genelindeki 300'ü aşkın müze ve ören yerine ücretsiz giriş yapabilecek. Başvurular dijital ortamda alınırken, kart mobil uygulama üzerinden kullanılabilecek.
MÜZEKART GNS BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS programı için başvuru süreci 1 Temmuz itibarıyla açıldı. Uygulamadan yararlanmak isteyen 19-25 yaş arasındaki gençler, muzekartgns.com üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Başvurusu onaylanan kullanıcılar, dijital Müzekart GNS'lerini "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden aktif hale getirerek kullanabiliyor.
300'DEN FAZLA MÜZE ÜCRETSİZ
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen uygulama kapsamında Türkiye genelindeki 300'ü aşkın müze ve ören yeri ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Kart; arkeoloji müzelerinden etnografya müzelerine, tarihi yapılardan açık hava ören yerlerine kadar geniş bir kültürel miras ağına erişim sağlıyor. Gençler, yaz dönemi boyunca diledikleri tarihlerde bu noktalara ücretsiz giriş yapabilecek.