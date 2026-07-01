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300'den fazla müze ücretsiz: Müzekart GNS başvuruları başladı! Şartlar ve başvuru ekranı

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300'den fazla müze ücretsiz: Müzekart GNS başvuruları başladı! Şartlar ve başvuru ekranı

19-25 yaş arasındaki gençler için hayata geçirilen Müzekart GNS uygulaması 2026 yaz döneminde yeniden başladı. 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak uygulamayla, Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yeri ücretsiz ziyaret edilebilecek. Dijital başvurular ise bugünden itibaren alınmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19-25 yaş arasındaki gençlerin yaz boyunca kültürel mirasa ücretsiz erişimini sağlayan Müzekart GNS uygulamasını yeniden devreye aldı. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kart sayesinde gençler, Türkiye genelindeki 300'ü aşkın müze ve ören yerine ücretsiz giriş yapabilecek. Başvurular dijital ortamda alınırken, kart mobil uygulama üzerinden kullanılabilecek.

19-25 yaş arasındaki gençler, dijital başvuru sistemi üzerinden ücretsiz Müzekart GNS için işlem yapabiliyor. (Görsel: GSB)19-25 yaş arasındaki gençler, dijital başvuru sistemi üzerinden ücretsiz Müzekart GNS için işlem yapabiliyor. (Görsel: GSB)

MÜZEKART GNS BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS programı için başvuru süreci 1 Temmuz itibarıyla açıldı. Uygulamadan yararlanmak isteyen 19-25 yaş arasındaki gençler, muzekartgns.com üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Başvurusu onaylanan kullanıcılar, dijital Müzekart GNS'lerini "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden aktif hale getirerek kullanabiliyor.

MÜZEKART GNS BAŞVURU EKRANI

Müzekart GNS sahipleri, yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki 300'ü aşkın müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek. (Görsel: A Haber)Müzekart GNS sahipleri, yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki 300'ü aşkın müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek. (Görsel: A Haber)

300'DEN FAZLA MÜZE ÜCRETSİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen uygulama kapsamında Türkiye genelindeki 300'ü aşkın müze ve ören yeri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kart; arkeoloji müzelerinden etnografya müzelerine, tarihi yapılardan açık hava ören yerlerine kadar geniş bir kültürel miras ağına erişim sağlıyor. Gençler, yaz dönemi boyunca diledikleri tarihlerde bu noktalara ücretsiz giriş yapabilecek.

Müzekart GNS yalnızca başvuru sahibine tanımlanıyor ve başka bir kişi tarafından kullanılamıyor. (Foto: AA)Müzekart GNS yalnızca başvuru sahibine tanımlanıyor ve başka bir kişi tarafından kullanılamıyor. (Foto: AA)

MÜZEKART GNS KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Müzekart GNS, başvuru yapan her genç adına kişiye özel olarak oluşturuluyor ve tamamen ücretsiz sunuluyor. Kart yalnızca hak sahibi tarafından kullanılabiliyor. Dijital olarak tanımlanan kart sayesinde fiziksel kart taşıma zorunluluğu da bulunmuyor.

AMAÇ GENÇLERİN KÜLTÜREL MİRASLA BAĞINI GÜÇLENDİRMEK

2022 yılından bu yana uygulanan Müzekart GNS ile gençlerin tarih, sanat ve kültürel miras alanlarına daha kolay erişmesi hedefleniyor. Yaz tatilinde kültürel etkinliklere katılımın artırılması, tarihi mekanların ziyaret edilmesi ve gençlerin farklı şehirlerdeki müze ile ören yerlerini keşfetmesi programın temel amaçları arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. (Görsel: GSB)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. (Görsel: GSB)

BAKAN BAK'TAN GENÇLERE MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri uygulamadan yararlanmaya davet etti. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin."

Ücretsiz müze ziyaret hakkı 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek. (Foto: AA)Ücretsiz müze ziyaret hakkı 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek. (Foto: AA)

MÜZEKART GNS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Müzekart GNS başkası tarafından kullanılabilir mi?

Müzekart GNS, başvuru sırasında girilen kişisel bilgiler esas alınarak oluşturulan dijital ve kişiye özel bir karttır. Bu nedenle kartın başka birine devredilmesi veya farklı bir kişi tarafından kullanılması mümkün değildir.

Müzekart GNS ile aynı müze ve ören yerine kaç kez giriş yapılabilir?

Müzekart GNS sahipleri, kartın geçerli olduğu her müze ve ören yerine en fazla iki kez giriş yapma hakkına sahiptir.

Aynı müzeye yeniden giriş için bekleme süresi var mı?

Müzekart GNS ile ziyaret edilen aynı müzeye ikinci kez giriş yapılabilmesi için ilk girişin üzerinden en az 3 saat geçmiş olması gerekir. Üç saat dolmadan tekrar girişe izin verilmez.

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