Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı'nın anlamı ve önemi
Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin simgesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu yıl 100. kez kutlanıyor. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Peki Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor, bu özel günün tarihsel önemi neyi ifade ediyor?
Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığını simgeleyen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz 2026'da 100. yıl coşkusuyla kutlanıyor. Türk denizciliği açısından tarihi bir dönüm noktası kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği bu özel gün, ülkenin kendi karasularındaki egemenlik hakkını ve denizcilik alanındaki bağımsızlığını bir kez daha hatırlatıyor.
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin kendi karasularında ve limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile liman hizmetlerini yürütme hakkını elde etmesini simgeleyen milli gün olarak her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor.
"Kabotaj" kelimesi, bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkını ifade ediyor. Bu hak, denizlerde ekonomik bağımsızlığın ve ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.
KABOTAJ KANUNU NEDEN ÇIKARILDI?
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyonlar nedeniyle Türk limanları arasında taşımacılık büyük ölçüde yabancı bandıralı gemiler tarafından yapılıyordu. Bu durum, deniz ticaretinde ekonomik bağımsızlığın önünde önemli bir engel oluşturuyordu.
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması sonrasında gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Ardından 19 Nisan 1926'da kabul edilen 815 sayılı Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.
Kanunla birlikte Türkiye limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile birçok liman hizmetinin yalnızca Türk bayraklı gemiler tarafından yapılması zorunlu hale getirildi.