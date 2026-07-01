Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı'nın anlamı ve önemi

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığını simgeleyen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz 2026'da 100. yıl coşkusuyla kutlanıyor. Türk denizciliği açısından tarihi bir dönüm noktası kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği bu özel gün, ülkenin kendi karasularındaki egemenlik hakkını ve denizcilik alanındaki bağımsızlığını bir kez daha hatırlatıyor.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin kendi karasularında ve limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile liman hizmetlerini yürütme hakkını elde etmesini simgeleyen milli gün olarak her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor.

"Kabotaj" kelimesi, bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkını ifade ediyor. Bu hak, denizlerde ekonomik bağımsızlığın ve ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.