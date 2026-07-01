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Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı'nın anlamı ve önemi

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Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı'nın anlamı ve önemi

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin simgesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu yıl 100. kez kutlanıyor. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Peki Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor, bu özel günün tarihsel önemi neyi ifade ediyor?

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığını simgeleyen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz 2026'da 100. yıl coşkusuyla kutlanıyor. Türk denizciliği açısından tarihi bir dönüm noktası kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği bu özel gün, ülkenin kendi karasularındaki egemenlik hakkını ve denizcilik alanındaki bağımsızlığını bir kez daha hatırlatıyor.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin kendi karasularında ve limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile liman hizmetlerini yürütme hakkını elde etmesini simgeleyen milli gün olarak her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor.

"Kabotaj" kelimesi, bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkını ifade ediyor. Bu hak, denizlerde ekonomik bağımsızlığın ve ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kabotaj hakkı, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini güçlendirdi. (Fotoğraf: A Haber)Kabotaj hakkı, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini güçlendirdi. (Fotoğraf: A Haber)

KABOTAJ KANUNU NEDEN ÇIKARILDI?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyonlar nedeniyle Türk limanları arasında taşımacılık büyük ölçüde yabancı bandıralı gemiler tarafından yapılıyordu. Bu durum, deniz ticaretinde ekonomik bağımsızlığın önünde önemli bir engel oluşturuyordu.

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması sonrasında gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Ardından 19 Nisan 1926'da kabul edilen 815 sayılı Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanunla birlikte Türkiye limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile birçok liman hizmetinin yalnızca Türk bayraklı gemiler tarafından yapılması zorunlu hale getirildi.

Denizcilik Bayramı, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından birini yaşatıyor. (Fotoğraf: A Haber)Denizcilik Bayramı, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından birini yaşatıyor. (Fotoğraf: A Haber)KABOTAJ BAYRAMI'NIN TARİHİ

Kabotaj Bayramı'nın geçmişi Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanıyor. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu tarih, 1935 yılından itibaren "Kabotaj Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı.

2007 yılında yapılan düzenlemeyle kutlamaların adı "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak değiştirildi. Böylece bayramın hem denizcilik sektörünü hem de kabotaj hakkının önemini birlikte vurgulayan bugünkü ismi kullanılmaya başlandı.

815 sayılı Kabotaj Kanunu Türk denizciliğinde yeni bir dönem başlattı. (Fotoğraf: A Haber)815 sayılı Kabotaj Kanunu Türk denizciliğinde yeni bir dönem başlattı. (Fotoğraf: A Haber)

TÜRKİYE İÇİN NEDEN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR?

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, yaklaşık 8 bin 333 kilometrelik kıyı uzunluğu ile önemli bir deniz ülkesi konumunda bulunuyor. Kabotaj hakkı sayesinde;

Konu Sağladığı katkı
Deniz taşımacılığı Ulusal kontrol ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunar.
Liman hizmetleri Yerli işletmelerin güçlenmesini destekler.
Deniz ticareti Ekonomik bağımsızlığın pekiştirilmesine katkı sağlar.
Denizcilik sektörü Yerli filonun büyümesini ve sektörün gelişimini teşvik eder.

Bu yönüyle Kabotaj Kanunu, yalnızca bir ulaşım düzenlemesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini pekiştiren temel adımlardan biri olarak görülüyor.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı resmi tatil kapsamında yer almıyor. (Fotoğraf: A Haber)Denizcilik ve Kabotaj Bayramı resmi tatil kapsamında yer almıyor. (Fotoğraf: A Haber)

KABOTAJ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı milli nitelik taşıyan özel günlerden biri olsa da genel resmi tatil kapsamında yer almıyor. Kamu kurumlarında ve özel sektörde normal çalışma düzeni devam ederken birçok ilde liman kentlerinde çeşitli törenler, deniz gösterileri ve kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

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