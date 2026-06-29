Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ kara yolu Sırtköy Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Muratlı istikametinden Sırtköy yönüne ilerleyen 59 ABV 208 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden traktöre bağlı römorka henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde bulunan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Şerif Yıldırım yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Muratlı'dan Sırtköy'e gidiyordum. Bir anda arkadan büyük bir gümbürtü koptu. İlk anda römorkun koptuğunu sandım. Arkaya baktığımda otomobilin devrildiğini gördüm. Hemen aracı sağa çekip durdum. İçeride tek kişi vardı, sürücüyü dışarı çıkardık."

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Ters dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.