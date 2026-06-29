Kocaeli'de silah dehşeti! Başından vurulan genç kız kurtarılamadı: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, arkadaşlarıyla bulunduğu evde tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Ece Naz Macit(18) tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan 1’i 17 yaşında kız, diğer 2’si 19 yaşlarında erkek olmak üzere 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde arkadaşları ile birlikte bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın, tabancayla başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF (DHA) Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan 2 erkek ile 1 kadını gözaltına aldı.