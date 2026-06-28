D-100'de can pazarı! Panelvan tabelaya çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkan panelvanın yön tabelasına çarpması sonucu feci kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ile 1 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönündeki Sapanca Yolu Caddesi ayrımında meydana gelen kazada 41 HN 882 plakalı panelvan yön tabelasına çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Murat B., Hüseyin B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin B., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.